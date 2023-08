Napoli-Apollon Limassol oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il nuovo Napoli di mister Rudi Garcia è pronto a scendere in campo a otto giorni esatti dall’esordio in Serie A. I partenopei infatti, sabato 19 agosto a partire dalle ore 18.30, scenderanno per la prima volta sul terreno di gioco in un match valido per la nuova stagione della massimare serie: l’annata 2023/2024. Osimhen e compagni si scontreranno con una neopromossa: il Frosinone, appena ritornato nel massimo campionato italiano.

Allo Stirpe dunque, i Campioni d’Italia in carica, faranno di tutto per iniziare con il piede giusto in Serie A: l’obiettivo sarà certamente quello di riconfermarsi e dunque di non vedere il tricolore scucito dalla maglia azzurra dopo appena una stagione. E proprio in vista del match, oltre a tutta la fase del ritiro pre-stagionale, il Napoli, ha disputato differenti amichevoli per mettere minuti nelle gambe e lo farà anche quest’oggi, venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 18.30.

I partenopei nel tardo pomeriggio affronteranno l’Apollon Limassol. A Castel di Sangro, Raspadori e i suoi compagni giocheranno l’ultima amichevole pre-stagionale e di fronte troveranno la compagine cipriota. Dopo i test con l’Anaune Val di Non, la SPAL, l’Hatayspor, il Girona e infine l’Augsburg, il Napoli si scontrerà contro un’altra formazione e partirà ovviamente favorito. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Apollon Limassol, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 (pay per view).

CALENDARIO NAPOLI-APOLLON LIMASSOL (11 AGOSTO)

Venerdì 11 agosto

Ore 18.30 – Napoli-Apollon Limassol – Diretta tv Sky Sport 251 (pay per view).

PROGRAMMA NAPOLI-APOLLON LIMASSOL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251 (pay per view).

Sky Sport 251 (pay per view). Diretta streaming: –

