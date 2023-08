MX2, GP Olanda 2023: Andrea Adamo non vuole mollare la presa per un titolo ormai all’orizzonte

Mancano esattamente 4 appuntamenti per 8 manche complessive. Il Mondiale motocross ha ormai imboccato lo striscione dell’ultimo chilometro pensando alla propria stagione e, di conseguenza, entriamo ufficialmente nella fase più calda per quanto riguarda la rincorsa al titolo iridato. Se in MXGP le cose sono ormai definite, in MX2 tutto è ancora da scrivere.

Dopo la doppietta scandinava Finlandia-Svezia nel corso del prossimo weekend sarà la volta del Gran Premio d’Olanda, sedicesima e quartultima tappa della stagione. Si gareggerà sul tracciato di Arnhem e saranno in palio 60 punti (i 50 delle due manche + i 10 della Qualifying Race) che ci daranno una mano ulteriore a definire la situazione in classifica.

La graduatoria generale della MX2, infatti, vede al comando il nostro Andrea Adamo con 663 punti contro i 583 di Liam Everts (-80 lunghezze), quindi terza Jago Geerts con 559 (ancora infortunato), quindi quarto Simon Laengenfelder con 546, davanti ad un altro assente delle ultime uscite, ovvero Kay de Wolf con 501.

Le tre manche vinte tra Finlandia e Svezia hanno sospinto ulteriormente Andrea Adamo verso il titolo. Il portacolori del team KTM sta confermando di sapere unire risultati e continuità come nessuno in questa stagione ed è davvero vicino al titolo. Gli manca davvero poco. Dovrà rimanere concentrato e tenersi lontano dai guai. Il sogno diverrà realtà? Inizieremo già a capire qualcosa di più dal Gran Premio di Olanda di questo weekend.

