Mountain Bike, Mondiali 2023: Vali Holl è di nuovo campionessa Downhill, settima Gloria Scarsi

Doppietta per Valentina Holl nel Downhill di Mountain Bike. L’austriaca si impone per la seconda volta consecutiva dopo la vittoria dello scorso anno in Val di Sole, ripetendosi anche a Glasgow, avanti alla svizzera Camille Balanche e la francese Marine Cabiriou.

Una prova perfetta per l’austriaca, che ha corso senza alcuna sbavatura, andando a chiudere in 4’58”242. La svizzera Balanche è seconda invece ad oltre due secondi, mentre la transalpina Cabiriou è terza a +2.361. Loro tre hanno praticamente fatto gara a parte, poiché la quarta in classifica, la britannica Louise-Anna Ferguson, è quarta a quasi 10 secondi.

L’Italia chiude con due piazzamenti in top 10. La migliore del lotto è Gloria Scarsi, settimo posto a +11.439, una bella prestazione alla prima gara internazionale nella disciplina. Nono posto invece per Eleonora Farina, a +14.169, avanti alla statunitense Anna Newkirk; un buon viatico per lei, di ritorno da un infortunio.

Foto: Photo LiveMedia/Fabio Averna