Mountain bike: Charlie Aldridge è il nuovo Campione del Mondo U23 del cross country. Nono un buon Vittone

Il britannico Charlie Aldridge è il nuovo Campione del Mondo del cross country per la categoria U23. Questo il verdetto arrivato oggi sul percorso di Glasgow, in Scozia, dove si stanno tenendo i Mondiali di mountain bike 2023. È lui dunque a seguire a Simone Avondetto nell’alb d’oro dell’evento.

Una gara decisa nell’ultimo giro, quando Aldridge è stato in grado di fare la differenza sui due avversari che insieme a lui avevano staccato il resto del gruppo. Stroncata prima la resistenza dell’elvetico Dario Lillo, che dovrà accontentarsi di un comunque prestigioso bronzo, e poi quella del francese Adrien Boichis, straordinario argento nonostante fosse uno dei più giovani sul tracciato.

In chiave Italia il meglio piazzato è stato Andreas Emanuele Vittone, nono al traguardo dopo una lunga lotta in un gruppetto ai margini della top10. Prova importante per lui, che ha confermato il suo valore dopo la sfortunata prestazione nella staffetta a squadre. Molto lontani gli altri azzurri: Matteo Siffredi è 47°, Cristian Bernardi 56° e Emanuele Bocchio Vega chiude 64°.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini