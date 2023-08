Mountain bike, cambia il regolamento dei Mondiali! Grande aiuto per van der Poel: nuova griglia di partenza

Mathieu van der Poel sarà l’uomo più atteso nel cross country ai Mondiali di mountain bike. Il fuoriclasse olandese si presenterà ai nastri di partenza con un folle obiettivo: vincere il titolo iridato in tre specialità differenti nella stessa stagione, impresa mai riuscita a nessuno in precedenza. L’alfiere della Alpecin ha infatti trionfato domenica scorsa nella prova in linea su strada a Glasgow, mentre in inverno aveva primeggiato nel ciclocross. Ora una nuova avventura, sempre in terra scozzese, per provare ad entrare ancora di più nel mito.

Sono tante le incognite della vigilia, visto che Mathieu van der Poel non ha praticamente mai disputato una competizione nella mountain bike. Ad ogni modo stiamo parlando di un autentico maestro del ciclismo contemporaneo, in grado di sorprendere anche in questo particolare esercizio, previsto tra l’altro alle Olimpiadi (chissà che non possa essere un obiettivo per Parigi 2024, oltre alla prova su strada). Va annotato che è stato cambiato un punto fondamentale del regolamento quando mancavano poco più di 24 ore alla gara, in programma sabato 12 agosto.

Il regolamento originario, infatti, prevede che la griglia di partenza della gara di cross-country venga definita in base al ranking internazionale di mountain bike e dunque l’olandese sarebbe dovuto partire in tredicesima e ultima fila perché non vanta punti nella graduatoria UCI, visto che non ha appunto mai disputato gare in questa specialità. Il 28enne avrebbe dovuto rimontare in maniera furibonda fin dalle prime battute per evitare che i big scappassero via.

Gli organizzatori hanno però deciso di applicare una parte del regolamento della Coppa del Mondo di mountain bike, che prevede che le prime tre file siano riservate ai migliori atleti della classifica della mountain bike e in quarta fila si possono schierare ciclisi che fanno parte della top-20 del ranking su strada (proprio come Mathieu van der Poel e anche il britannico Tom Pidcock). L’olandese scatterà così in quarta fila e la sua rimonta sarà meno complicata.

Foto: Lapresse