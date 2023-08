MotoGP, Valentino Rossi scorta in scooter Marco Bezzecchi. Il romagnolo: “Ci siamo persi!” – VIDEO

Un curioso episodio nel corso della seconda sessione di prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg, in Austria, Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo nella sessione dal valore di “pre-qualifiche” in vista di quanto accadrà domani.

Sul finire della sessione, Bezzecchi ha terminato la benzina e lasciato la moto in una delle vie di fuga del tracciato in Stiria. Casualità ha voluto che in quel preciso momento si trovasse lì proprio Valentino Rossi, presente oggi nel paddock per assistere all’evoluzione della giornata di prove libere e a supportare il Team Money VR46 Racing.

Per questo Rossi si è prestato al ruolo di “scorta”, dando un passaggio in scooter al proprio pilota, chiedendogli anche lumi sulle sue sensazioni in pista. Un’immagine molto caratteristica di passato e presente della MotoGP. Poco dopo, il centauro italiano ci ha anche un po’ scherzato su: “Non è stato così bravo, perchè ci siamo persi!“, le parole con il sorriso di “Bezz”.

Di seguito il video:

VIDEO VALENTINO ROSSI SCORTA MARCO BEZZECCHI

Rossi Taxis are now open for business! @ValeYellow46, much more than just the team boss! #AustrianGP pic.twitter.com/8raiSwHliL — MotoGP™ (@MotoGP) August 18, 2023

Foto: MotoGP.com Press