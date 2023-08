MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2023: poker Ducati, ma Bagnaia deve inseguire

Comincia nel segno della Ducati la seconda parte del Motomondiale dopo cinque settimane di sosta estiva, con un notevole poker della casa di Borgo Panigale in occasione della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono round stagionale del Mondiale MotoGP. A Silverstone debutta il nuovo format, che prevede l’utilizzo di un solo turno (il secondo del venerdì) per stabilire i 10 piloti ammessi direttamente in Q2.

La FP1 diventa dunque una sessione più “soft” dal punto di vista dei time-attack, con team e piloti focalizzati maggiormente sull’ottimizzazione del set-up e sulla raccolta dati in vista delle gare. Marco Bezzecchi è stato il più veloce con il tempo di 2’00″295, rifilando 36 millesimi al teammate Luca Marini, 75 a Jorge Martin e 172 a Johann Zarco.

5° a 370 millesimi Jack Miller con la KTM davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò e alla Yamaha di un redivivo Franco Morbidelli, a caccia di una sella in vista del 2024 dopo l’ufficializzazione dell’addio alla casa di Iwata. In top10 infine anche le Aprilia di Raul Fernandez e Maverick Viñales, oltre alla M1 di Fabio Quartararo. Più distanti per ora i piloti Factory Ducati, con Enea Bastianini 12° e Francesco Bagnaia 14° a oltre 1″ dalla testa.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.295 16 16 332.3

2 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.331 16 17 0.036 0.036 335.4

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’00.370 16 16 0.075 0.039 331.2

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’00.467 15 17 0.172 0.097 332.3

5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.665 16 16 0.370 0.198 330.2

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.677 14 15 0.382 0.012 328.2

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.856 12 14 0.561 0.179 329.2

8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2’00.936 16 16 0.641 0.080 326.2

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.098 16 18 0.803 0.162 331.2

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.241 17 17 0.946 0.143 326.2

11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.259 15 16 0.964 0.018 328.2

12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.417 17 17 1.122 0.158 332.3

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.451 8 19 1.156 0.034 329.2

14 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.520 14 15 1.225 0.069 330.2

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.586 16 16 1.291 0.066 328.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.914 15 17 1.619 0.328 329.2

17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2’02.174 12 16 1.879 0.260 328.2

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.553 12 14 2.258 0.379 323.3

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2’02.560 11 17 2.265 0.007 325.3

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.748 17 17 2.453 0.188 326.2

21 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’02.876 17 17 2.581 0.128 324.3

22 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2’03.797 11 16 3.502 0.921 328.2

Credit: LiveMedia/Valerio Origo