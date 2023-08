MotoGP, Marco Bezzecchi: “Spero di rifarmi dopo l’errore a SIlverstone, la mia prima opzione è restare nel Team Mooney VR46”

Obiettivo riscatto. Marco Bezzecchi vuol approcciare con questo spirito al prossimo week end in Austria, sede del 10° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, il centauro della Team Mooney VR46 vorrà rifarsi dopo il brutto errore a Silverstone (Gran Bretagna), dove stava duellando per la vittoria con Francesco Bagnaia.

Un incidente che ha visto salire il distacco del romagnolo in classifica generale a 47 lunghezze rispetto a Pecco. Per questo, in Stiria, Bezzecchi vuol lanciare il guanto di sfida: “Domenica ho fatto un errore a Silverstone, è stato un peccato, adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice, ma in realtà non lo è per via delle diverse pendenze e delle frenate forti, a me piacciono, per la nostra moto sono un punto di forza“, ha raccontato in conferenza stampa il pilota italiano.

Analizzando il suo futuro, Marco si è espresso con chiarezza: “Il mio piano A sarebbe restare ancora nel team Mooney VR46 con un trattamento da ufficiale, a Barcellona potrà comunicarvi qualcosa in più sul mio futuro“, ha annunciato Bezzecchi ai microfoni.

Di conseguenza, l’intenzione è quella sì di rimanere dove si è, ma con una moto Factory. A questo punto, sarà da capire come la Ducati vorrà comportarsi, che nei giorni precedenti aveva fatto sapere da Paolo Ciabatti, direttore sportivo, che il numero di moto ufficiali non dovrebbe cambiare. Vedremo quale sarà la soluzione.

