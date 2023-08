MotoGP, gioie e dolori per Bagnaia con la pioggia. Non è uno specialista, ma nel 2022…

Francesco Bagnaia ha vissuto un sabato pomeriggio da comparsa. Il Campione del Mondo in carica non è riuscito a venire a capo delle singolari condizioni in cui si è corsa la Sprint di Silverstone. Nonostante abbia smesso di piovere, l’asfalto inglese era ancora umido dopo il diluvio mattutino e ha costretto i piloti a utilizzare gomme rain nella gara dimezzata.

Contesto anomalo anche in termini d’assetto, che non poteva essere interamente da bagnato. Pecco ci ha capito poco. Anzi, niente. Il piemontese, scattato dalla quarta casella, è stato trasparente, perdendo una posizione dopo l’altra. Alfine si è attestato al 14° posto, addirittura ultimo fra i piloti Ducati. Insomma, proprio non riesce a trovare continuità quando entra in scena l’acqua!

Sì, perché proprio in un habitat ibrido, lo scorso anno, tirò la spallata decisiva nella rincorsa al Mondiale. Il 2 ottobre si scese in pista in Thailandia. Si arrivò a quel Gran Premio con Fabio Quartararo a +18 su Bagnaia in classifica generale. Però a Buriram fu El Diablo a eclissarsi come ha fatto oggi Francesco, il quale invece dieci mesi fa disputò una prova maiuscola, artigliando un terzo posto pesantissimo. Da lì, non ci fu più storia e il titolo finì nelle mani dell’alfiere Ducati.

A proposito, se Bagnaia è partito quarto, significa che tanto male sul bagnato non è. Stamattina le qualifiche si sono dipanate all’interno di un autentico nubrifagio! Inoltre, non da dimenticata la poderosa rimonta effettuata nel finale del GP d’Austria 2021 quando, in mezzo a un temporale, Pecco risalì sino alla piazza d’onore.

Definiamolo un passaggio a vuoto, forse figlio di una situazione anomala. Gli pneumatici erano da pioggia allo scopo di contrastare l’assenza di grip, ma il set-up della Desmosedici doveva essere in qualche modo raffazzonato, perché l’asfalto era destinato ad asciugarsi giro dopo giro, come è puntualmente avvenuto. Che dire? Un rapporto controverso, quello del ducatista con l’acqua. Oggi, i due, hanno indubbiamente litigato!

Foto: MotoGPpress.com