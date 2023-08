MotoGP, gara 6 agosto: orario, programma GP Gran Bretagna, tv, streaming, guida Sky e TV8

Dopo una sosta estiva di cinque settimane, si torna finalmente a fare sul serio e domani è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono capitolo stagionale del Motomondiale. A Silverstone c’è grande curiosità per capire la possibile evoluzione della corsa al titolo in MotoGP, che coinvolge ad oggi principalmente tre piloti della Ducati.

Francesco Bagnaia era andato in vacanza da leader del campionato con un vantaggio di 35 punti sullo spagnolo Jorge Martin e 36 sull’azzurro Marco Bezzecchi, mentre il gruppo inseguitore è guidato dal sudafricano della KTM Brad Binder con un gap di 80 punti dalla vetta. Ormai completamente fuori dai giochi invece un trio che poteva coltivare sogni di gloria in inverno: Enea Bastianini, Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Bezzecchi scatterà dalla pole position al via davanti alla KTM di Jack Miller e alla Ducati Gresini di Alex Marquez, con Bagnaia 4° ad aprire la seconda fila. Martin dovrà invece rimontare dalla settima casella per mettere nel mirino almeno la zona podio. Attenzione anche al possibile recupero da centro gruppo delle Aprilia ufficiali e della KTM di Binder.

Tutte le gare odierne del Motomondiale a Silverstone verranno trasmesse in diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

Domenica 6 agosto

Ore 10.45 Warm-up MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto3 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 15.30 Gara Moto2 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà solo le gare.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: MotoGP.com Press