MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono competitivo. Cos’è successo con Bastianini? Stava faticando”

Francesco Bagnaia ha chiuso al sesto posto le prove del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. Il Campione del Mondo ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Stamattina abbiamo avuto un piccolo problema su una moto e sull’altra c’era un setting che non mi piaceva, quindi ho faticato. Il secondo turno però è stato molto importante, perché siamo riusciti a trovare la soluzione ai nostri problemi, quindi sono abbastanza tranquillo di poter essere competitivo. Molti giri li ho abortiti per le bandiere gialle o per tornare al box: ho sempre spinto, ma diversi giri non ci sono nell’analisi, anche perché non c’era bisogno di finirli. Il passo però era molto buono e sono contento di questo. Molti piloti qui sono veloci, ma anche perché non puoi spingere quanto vorresti, altrimenti le gomme vanno molto giù“.

Il ribattezzato Pecco è stato rallentato in un paio di occasioni dal compagno di squadra Enea Bastianini: “Ho visto che stava faticando, perché avendo perso la prima parte di stagione sta ancora cercando il feeling giusto con la moto nuova. Vedo che è soprattutto nella fase di ingresso che sta faticando, qui forse ancora di più, ma è proprio il punto su cui la moto nuova è molto diversa, quindi è normale. Qui c’è una situazione molto simile a Phillip Island, ma là abbiamo delle gomme specifiche. Il problema è che il giro migliore per fare il tempo è il primo, quindi devi spingere subito, anche se è un rischio perché la gomma anteriore è ancora fredda“.

Potrebbe piovere nel corso del fine settimana, ma Francesco Bagnaia sembra tranquillo: “Non sono preoccupato, perché quest’anno mi sento meglio sul bagnato, quindi possiamo essere competitivi. Penso che qui abbiano preso dei provvedimenti dopo quanto è successo nel 2018 (non si era corso a causa della pista impraticabile), quindi spero che non ci siano problemi, ma dal punto di vista delle performance penso di poter fare bene“.

Foto: MotoGPpress.com