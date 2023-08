MotoGP, Francesco Bagnaia: “La pista di Spielberg si adatta alla Ducati, ma tanti possono ambire alla vittoria”

Dopo l’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna), riprende l’avventura del Circus del Motomondiale. La sede sarà quella di Spielberg, in Austria, dove si correrà lungo i saliscendi in Stiria e trovare la quadra in termini di accelerazione e di stabilità in frenata sarà fondamentale.

La Ducati si presente come la favorita, avendo posto il proprio sigillo dal 2016 al 2022 in sei circostanze, mancando la vittoria nel 2021 quando fu il sudafricano Brad Binder a centrare il bersaglio grosso sulla KTM. Potrebbe essere proprio la squadra di Mattighofen a rivaleggiare con la Rossa, senza dimenticare ovviamente l’Aprilia in grande spolvero nel round britannico.

Francesco Bagnaia, dal canto suo, viene dal secondo posto di Silverstone e dall’aver allungato in classifica generale rispetto ai più immediati inseguitori. Il leader della graduatoria si è così pronunciato sui canali ufficiali della Ducati: “Sono molto contento di tornare a correre in Austria, una pista che mi piace molto e sulla quale sono riuscito a ottenere una bella vittoria lo scorso anno. È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto, ma penso che quest’anno saranno tanti i piloti in grado di lottare per un buon risultato qui. Al momento il nostro obiettivo è quello di essere costanti e cercare di fare sempre del nostro meglio. Sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il fine settimana”.

Da capire cosa riusciranno a fare Honda e Yamaha in grande difficoltà nel corso dell’annata e ai margini della classifica, con Fabio Quartararo e Marc Marquez costretti a rischiare non poco per essere parte della top-10, sottolineando il fatto che Marc non abbia mai visto la bandiera a scacchi la domenica in questo 2023.

