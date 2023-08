MotoGP, Enea Bastianini si sfoga: “La GP23 è più adatta a Bagnaia. Sono io che devo cambiare stile”

Enea Bastianini prosegue nel suo Mondiale di MotoGP 2023 con pochi sorrisi. Dopo la prima parte di campionato saltata di netto per colpa dell’infortunio avvenuto nel corso della Sprint Race dell’esordio di Portimao, il portacolori del team Ducati Factory confidava in una seconda parte di annata nuovamente da protagonista, ma le cose non sembrano andare verso il sereno per il romagnolo.

Dopo essere tornato al 100% dal punto di vista fisico, in concomitanza con il rientro dopo la pausa estiva, il campione del mondo di Moto2 2020 ora sta facendo i conti con una moto che non sembra proprio andare nella sua direzione. Al Red Bull Ring le gomme hanno reso la gara un vero e proprio calvario al pilota soprannominato “La Bestia”, che vedeva il proprio vicino di box dominare la scena in lungo ed in largo.

Una ulteriore “mazzata” al morale per il classe 1997? “Non sono giù mentalmente, perché sono sicuro di quello che posso fare, non ho dubbi. Si tratta solo di riuscire a far quadrare le cose, perché al momento sembra che remi tutto contro, non c’è mai una situazione facile. Ogni volta c’è qualcosa, quindi sono in attesa che arrivi il mio momento”. (Fonte: Motorsport.com).

Secondo Enea Bastianini, la differenza con Pecco Bagnaia arriva tutta da un aspetto specifico: “Penso che lui fosse un po’ avvantaggiato, perché la GP23 si adatta più alle sue caratteristiche che alle mie. Comunque si è dovuto adattare, perché anche lui veniva da una moto diversa da quella che sta guidando. Però io devo trovare una strada diversa. Dobbiamo cercare di capire perché nel Warm-Up riuscissi a guidare pulito e invece durante tutto il weekend non è stato così, a parte l’inizio. Il primo turno ero contento, poi quando abbiamo iniziato a fare qualche modifica, siamo tornati un po’ indietro. Si tratta di adattarci e capire quella base lì. In gara, come ho detto, è stata una conseguenza di cose che non dipendono da noi”.

Dopo il round di Misano, il padrone di casa avrà un giorno di test a disposizione per migliorare il suo feeling con la moto. “Sicuramente per i test abbiamo in mente molte prove, che in gara ovviamente non si possono fare, perché cerchiamo di essere più conservativi e di trovarci sempre nella stessa situazione. Però a Barcellona farò già qualcosa e per i test di Misano mi aspetto un altro step”.

Foto: LaPresse