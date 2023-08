MotoGP, Brad Binder: “Bagnaia di un altro livello, non avevo trazione”

Dopo il secondo posto della Sprint Race di ieri a Spielberg (Austria), il sudafricano Brad Binder si è dovuto accontentare nuovamente della piazza d’onore nel Gran Premio domenicale. Ancora una volta Francesco Bagnaia, su Ducati, si è rivelato di un altro pianeta rispetto alla concorrenza.

Ha cercato Binder di mettere pressione nelle prime tornate a Pecco, ma poi con una costanza di rendimento incredibile il pilota piemontese ha preso un margine incolmabile e per l’alfiere della Casa austriaca non c’è stato molto da fare. Bene, per lui, comunque aver incamerato 20 punti nella classifica del campionato piloti, mettendo nel mirino la seconda e terza piazza dello spagnolo Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, quest’ultimo giunto terzo in Stiria.

“Un po’ come avevo fatto ieri ho cercato di seguire Bagnaia, ma lui ha fatto una grande differenza in uscita di curva. In trazione mi andava sempre via e alla fine, con il degrado delle gomme, non ho potuto fare altro che accontentarmi del piazzamento. Non volevo commettere errori, rischiando di vanificare tutto quello che di buono avevo costruito“, le parole del sudafricano ai microfoni.

Binder cercherà quindi di dar seguito alle proprie ambizioni iridate, trovandosi a 19 e 13 lunghezze da Martin e Bezzecchi in classifica generale. Vero è che Bagnaia è sempre più leader con un margine importante nei confronti di tutti (Binder a -91)

