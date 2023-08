MotoGP, Brad Binder: “Bagnaia andava troppo forte, io ho ottenuto il massimo!”

Ci ha provato Brad Binder a contrastare l’incedere di uno scatenato Francesco Bagnaia nella Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, il piemontese è stato protagonista di una prova eccezionale e il sudafricano ha concluso in un’onorevole seconda posizione, mentre terzo ha concluso lo spagnolo Jorge Martin, coinvolto in un contatto con Luca Marini, finito fuori dalla pista. Una gara nella quale Marco Bezzecchi è stato costretto al ritiro a causa di un incidente nella prima curva.

KTM, comunque, che si conferma una realtà di questa classe regina, dove però Bagnaia rafforza la propria leadership senza se e senza ma. “Ho fatto del mio meglio, ma quando ho trovato il grip, Bagnaia andava troppo forte in curva. Comunque abbiamo fatto un grande lavoro sulla moto, compiuto un enorme step rispetto a venerdì, ci riproverò domani“, le considerazioni a caldo di Binder.

Vedremo se nel GP di domani qualcosa cambierà, magari avendo anche in pista un Bezzecchi, out per una carambola in curva-1 dove lui è stato un po’ la vittima e poco ha potuto fare per evitare di essere coinvolto. Un po’ di sfortuna per il romagnolo, che però vede scappare Pecco in classifica generale.

Foto: LiveMedia//CordonPress