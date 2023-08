Motocross, GP Svezia MX2 2023: assente Geerts per infortunio, Adamo può ipotecare il titolo

Due settimane dopo il GP di Finlandia, prosegue questo weekend il Mondiale Motocross 2023 con la quindicesima e quintultima tappa della stagione. Appuntamento a Uddevalla per il Gran Premio di Svezia, che potrebbe indirizzare in maniera quasi definitiva la corsa al titolo nella classe MX2 in favore di Andrea Adamo. Il giovane pilota italiano ha infatti a disposizione un’occasione d’oro per consolidare ulteriormente la sua tabella rossa in vista degli ultimi quattro round.

Reduce dalla meravigliosa doppietta di Vantaa, il siciliano della KTM è il favorito principale anche sul fondo duro del tracciato svedese e proverà ad ottenere punti pesanti in contumacia del suo grande rivale Jago Geerts. Il campione belga della Yamaha ha riportato la frattura della clavicola sinistra in occasione della sfortunata caduta di gara-1 in Finlandia e non potrà gareggiare in Svezia.

Adamo è leader della generale con 60 punti di vantaggio su Geerts (ormai con ogni probabilità fuori dai giochi in ottica iridata) e 87 su Liam Everts, che diventa a questo punto il primo vero inseguitore del nostro portacolori nel Mondiale. Il belga della KTM, compagno di squadra del nativo di Erice, ha vinto una sola manche nell’arco dell’intera stagione e dovrà quindi provare a cambiare passo da questo punto di vista per mettere in discussione la posizione dell’azzurro.

Oltre ai due piloti del team Red Bull KTM Factory, possono ambire al successo di tappa anche il tedesco della GasGas Simon Laengenfelder (5° nella generale) ed il giovanissimo talento belga dell’Husqvarna Lucas Coenen (7° in campionato), mentre è in dubbio la partecipazione di Kay De Wolf e Thibault Benistant dopo i recenti infortuni.

Foto: MXGP.com