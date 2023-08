Motociclismo, è scomparso Mirko Giansanti. Aveva 46 anni

Secondo quanto riporta l’ANSA, è scomparso Mirko Giansanti, ex pilota di motociclismo, che in carriera aveva corso dal 1996 al 2004 nella classe 125 del Motomondiale, per poi passare per una stagione alla 250 nel 2005 ed infine al Mondiale Supersport dal 2008.

Giansanti, che aveva 46 anni ed era affetto da una malattia incurabile, era figlio d’arte, in quanto il padre era Fosco, pilota professionista. Mirko Giansanti aveva esordito nel Motomondiale grazie ad una wild card ricevuta per il Gran Premio d’Italia 1996 nella classe 125 con il team Pileri.

Nel 1996 era andato subito a punti nel Gran Premio di Catalogna, ed in carriera nel Motomondiale era salito per dodici volte sul podio, con 10 secondi e 2 terzi posti, piazzandosi al sesto posto nella classifica piloti del 1998 nella classe 125.

