Moto3, David Alonso fa l’impresa e vince a Silverstone partendo ultimo! Sul podio Sasaki e Holgado

David Alonso compie un’impresa clamorosa e fa la storia, diventando il primo colombiano a vincere una gara del Motomondiale rimontando dall’ultima posizione in griglia a Silverstone. Il giovanissimo talento sudamericano centra dunque il primo successo da rookie in Moto3 aggiudicandosi il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono round della stagione.

Al termine di una spettacolare gara di gruppo, caratterizzata da continui sorpassi e sportellate, si è deciso tutto all’ultimo giro con Alonso che ha effettuato il sorpasso decisivo in fondo all’Hangar Straight sfruttando la scia del giapponese Ayumu Sasaki, secondo al traguardo e bravo a difendere la piazza d’onore dagli attacchi dello spagnolo Daniel Holgado.

Ai piedi del podio in quarta piazza Ivan Ortolà davanti a David Muñoz, David Salvador e Diogo Moreira. Chiudono la top10 Josè Antonio Rueda, Collin Veijer (autore di una bella rimonta) e l’azzurro Romano Fenati, mentre il turco Deniz Oncu è solo 11° dopo aver lottato addirittura per il successo fino a poche curve dalla fine. A punti in casa Italia anche Stefano Nepa 12° e Riccardo Rossi 13°. Zero pesantissimo in ottica iridata per Jaume Masià, caduto (e poi ripartito dal fondo) verso metà gara mentre si trovava al comando.

Con il risultato odierno, Holgado si conferma in testa al campionato con un vantaggio di 22 punti su Sasaki, 32 su Masià, 34 su Ortolà, 42 su Oncu, 51 su Alonso e 55 su Moreira.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTO3 2023

1 25 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 33’35.396 158.0

2 20 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33’35.548 158.0 0.152

3 16 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 33’35.599 158.0 0.203

4 13 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 33’35.733 158.0 0.337

5 11 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 33’35.867 158.0 0.471

6 10 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 33’36.235 158.0 0.839

7 9 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 33’36.163 158.0 0.767

8 8 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’36.288 158.0 0.892

9 7 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33’36.337 158.0 0.941

10 6 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’36.373 158.0 0.977

11 5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 33’36.536 157.9 1.140

12 4 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 33’36.623 157.9 1.227

13 3 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’36.727 157.9 1.331

14 2 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 33’36.782 157.9 1.386

15 1 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 33’36.968 157.9 1.572

16 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33’37.666 157.9 2.270

17 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 33’37.298 157.9 1.902

18 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 33’46.710 157.2 11.314

19 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 33’49.563 156.9 14.167

20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33’49.670 156.9 14.274

21 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33’53.042 156.7 17.646

22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 33’53.221 156.6 17.825

23 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 33’53.382 156.6 17.986

24 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 33’56.159 156.7 20.763

25 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34’04.170 155.8 28.774

Not classified

63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 29’42.822 154.8 2 laps

24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 27’44.107 153.1 3 laps

18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 24’39.230 157.9 4 laps