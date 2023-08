Moto2, Pedro Acosta lascia Silverstone con la vetta della classifica, ora starà a Arbolino rispondere

La stagione della Moto2 è ufficialmente tornata in scena con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2023. Sullo storico e bellissimo tracciato di Silverstone i piloti si sono tolti la ruggine di dosso dopo le vacanze con una gara decisamente intensa che ha visto il successo di Fermin Aldeguer davanti ad Aron Canet con Pedro Acosta che è andato a completare il podio. Solamente decimo il nostro Tony Arbolino che, in questo modo, perde la vetta della graduatoria.

Dopo la gara sul tracciato del Northamptonshire, infatti, la classifica generale vedere il portacolori del team Red Bull KTM Ajo condurre con 156 punti contro i 154 del pilota milanese. Jake Dixon e Alonso Lopez entrambi caduti nelle prime fasi della gara di ieri, vedono scappare i primi due della classe, risultando distanziati ormai di, rispettivamente, 52 e 60 punti.

Una lunga rincorsa per lo spagnolo che ora guarda tutti dall’alto verso il basso, con la consapevolezza che, mai come ora, la corsa a succedere nell’albo dopo ad Augusto Fernández sarà un duello tra i due grandi rivali di questa stagione. Il predestinato di Mazarron contro il talento di Garbagnate, in una annata che premierà chi sbaglierà di meno, come si è visto sino ad ora.

A questo punto la sfida si trasferisce al Red Bull Ring in occasione del Gran Premio d’Austria che si correrà tra quindici giorni. Si apre un finale di stagione durissimo e da vivere tutto d’un fiato con 11 appuntamenti uno dietro l’altro. Tony Arbolino sta iniziando a faticare nel duello con Pedro Acosta. Il momento di rispondere è arrivato. Ce la farà il nostro portacolori?

