F1, Toto Wolff cade dalla mountain bike in vacanza (come nel 2014) e si frattura il gomito

La sosta estiva della Formula Uno è cominciata da una sola settimana (e proseguirà fino al weekend 25-27 agosto), ma Toto Wolff non ha saputo resistere alla sua grande passione per la mountain bike in vacanza. Purtroppo però il team principal della Mercedes si è reso protagonista di un incidente, rimediando la frattura del gomito sinistro dopo una caduta.

A renderlo noto è stata la moglie Susie tramite un post su Instagram, in cui si vede la fasciatura al braccio infortunato di Toto. Non è la prima volta che Wolff si fa male in vacanza, infatti nel 2014 cadde anche in quel caso dalla mountain bike riportando dei danni a clavicola destra, spalla, gomito e polso.

Presenti in quell’escursione anche i piloti Mercedes dell’epoca Lewis Hamilton e Nico Rosberg oltre al direttore tecnico Paddy Lowe, coinvolto a sua volta nella caduta. Di seguito la foto pubblicata da Susie Wolff sulle condizioni di Toto dopo le cure mediche in ospedale:

Mercedes have confirmed to PlanetF1 that Toto Wolff has fractured his elbow in a cycling accident while on holiday

Get well soon Boss pic.twitter.com/KPRpdo9k3S

— Mercedes-AMG F1 News (@MercedesNewsUK) August 6, 2023