Moto2, GP Gran Bretagna 2023: Arbolino fuori dalla top 14 dopo la FP2. Quarto Acosta

Qualche problema per Tony Arbolino nella seconda sessione di prove libere, segmento valido per il Gran Premio della Gran Bretagna, nono appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2. Il pilota in forza alla ELF Marc VDS Racing Team a causa anche di una situazione non facile da gestire nell’anteriore si è piazzato fuori dai primi quattordici, centrando soltanto la quindicesima posizione diventando dunque il primo degli esclusi.

Un venerdì contrassegnato da tante sbavature quelle per l’italiano che, dopo l’undicesima piazza in FP1, ha faticato parecchio sul circuito di Silverstone, accontentandosi di un crono di 2:05.745, fattore che lascia presagire un prosieguo molto complicato in cui dovrà cercare di fronteggiare il diretto avversario in ottica mondiale, ovvero Pedro Acosta (Red Bull KTM), il quale ha dimostrato un buono stato di forma girando in 2:04.752, quarto tempo di giornata.

Quartetto iberico nelle prime posizioni: il più veloce è infatti stato Aron Canet (Pons Wegow Los40), bravo a segnare 2:04.420 precedendo di +0.63 Alonso Lopez (Cag SpeedUp), secondo davanti a compagno di squadra Fermìn Aldeguer, terzo con +0.137. Bene anche il britannico Jake Dixon (GASGAS Aspar Team), sesto con +0.757).

Celestino Vietti (Fantic Racing) è invece l’unico italiano già in Q2, grazie al tredicesimo posto ottenuto con un gap di +1.106. Da segnalare poi la diciannovesima posizione di Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) con +1.738 Dentro al fotofinish poi anche Filip Salac (QJMotor Gresini), quattordicesimo con +1.281.

Foto: Valerio Origo