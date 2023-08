Moto GP, Fabio Quartararo: “Preoccupante chiudere con 30 secondi di ritardo in 10 giri”

Non c’è davvero pace per Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha, artefice di una prima parte di stagione assolutamente sottotono, dopo delle qualifiche negative si è dovuto accontentare soltanto della ventunesima posizione in occasione della Sprint Race del GP della Gran Bretagna, nono appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP.

Un risultato, l’ennesimo, che sottolinea la grande difficoltà del francese, apparso decisamente rassegnato una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “In qualifica ho fatto solo un giro, poi è arrivato l’errore, sono dovuto tornare ai box perché si era spenta la moto. In gara ho fatto una partenza tutto sommato buona, il passo però era quello. E’ molto preoccupante finire a 30 secondi in soli 10 giri“.

Fondamentalmente, leggendo tra le righe, il nativo di Nizza ha lasciato intendere di non aspettarsi un piazzamento particolarmente diverso da quello ottenuto, sottolineando poi un errore commesso dal proprio team nel corso della mattinata: “Per me questa mattina il problema era delle pressioni, Franco (Morbidelli) era messo anche peggio di me, poi cambiandole ha fatto un buon passo in avanti. Dobbiamo imparare da questo. Non sono certamente il migliore, ma in queste condizioni è stato difficile lottare per una posizione buona”.

Foto: MotoGP.com Press