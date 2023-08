Monza-Reggiana oggi, Coppa Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Inizia anche il cammino del Monza in Coppa Italia 2023/2024. I brianzoli partono dai trentaduesimi di finale ospitando all’U-Power Stadium la Reggiana, appena promossa nel prossimo campionato di Serie B, tornando nel secondo campionato nazionale dopo un’assenza di due anni.

Brianzoli che inaugurano così la loro seconda stagione in massima serie, la prima senza il deus ex machina Silvio Berlusconi. Si scenderà però in campo probabilmente senza Carlos Augusto, con il brasiliano che quest’oggi che passerà all’Inter, mister Palladino dovrà trovare una soluzione alla sua assenza sulla sinistra. Reggiana invece che viene dal convincente 6-2 contro il Pescara nel turno preliminare e proverà a rendere la vita complicata ai brianzoli.

Il match tra Monza e Reggiana inizierà alle ore 21.15 di oggi, domenica 13 agosto, all’U-Power Stadium. La sfida verrà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1, al numero 6 del digitale terrestre, ed in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

MONZA-REGGIANA, IL CALENDARIO

12 agosto

21.15 Monza-Reggiana – Coppa Italia

MONZA-REGGIANA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

