Monza-Milan oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Questa sera, martedì 8 agosto e a partire dalle 21.00, andrà in scena il primo Trofeo Silvio Berlusconi. All’interno dell’U-Power Stadium di Monza, la squadra brianzola guidata da Raffaele Palladino, affronterà il Milan di Stefano Pioli. Un derby interessantissimo tra i biancorossi e i rossoneri: la stagione 2023/2024 si avvicina prepotentemente e quello odierno sarà un test importantissimo in vista dell’avvio della Serie A. Il Monza esordirà in campionato il prossimo 19 agosto contro l’Inter a San Siro.

Il Milan invece, lunedì 21 agosto, andrà a chiudere il primo turno grazie all’incontro con il Bologna al Dall’Ara. Dopo i rispettivi ritiri e, dunque, la preparazione estiva, le compagini in questione si affronteranno in quello che è e probabilmente sarà per i prossimi anni, un nuovo torneo. Il Trofeo Silvio Berlusconi, un vero e proprio omaggio all’ex patron delle due squadre scomparso a giugno, sarà un banco di prova per le rispettive formazioni.

Vedremo se a spuntarla saranno i brianzoli piuttosto che la squadra milanese: ci si aspetta in ogni caso un match scoppiettante e ricco di emozioni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Monza-Milan, match amichevole valido per il Trofeo Silvio Berlusconi.

CALENDARIO MONZA-MILAN OGGI (8 AGOSTO)

Martedì 8 agosto

Ore 21.00 – Monza-Milan – Diretta tv su Canale 5. Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA MONZA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5.

Canale 5. Diretta streaming: Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-MILAN

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Maric. All.: Palladino

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

