Mondiali ciclismo 2023, Mattia Cattaneo: “Contento della prova, ma che sofferenza gli ultimi 100 metri”

In una prova iridata a cronometro in cui Filippo Ganna ha portato una prestigiosa medaglia d’argento alla Nazionale Italiana, Mattia Cattaneo si è confermato tra i migliori interpreti della specialità chiudendo con un ottava posizione di grande peso, a 1’56” dal vincitore Remco Evenepoel.

Subito dopo il traguardo Cattaneo ha parlato ai microfoni della Rai: “Io credo di aver fatto una super cronometro, per quelle che sono le mie capacità. Ora incrociamo le dita per Ganna (non era ancora terminata la prova del suo compagno), ma io sono già molto contento per quanto fatto”.

“Non ho potuto passare troppe informazioni a Ganna perchè siamo partiti molto vicini – ha aggiunto poi il 32enne – ma sapevamo entrambi che era una crono molto esigente, soprattutto perché nella prima parte si sente molto il vento, sia laterale che frontale”.

Riguardo invece lo strappo finale: “Io sono arrivato molto forte fino agli ultimi 100 metri, che invece poi sono stati lunghissimi. Lo strappo in totale è più corto di quello che sembra ma negli ultimi 100 metri è veramente una sofferenza”.

Foto: LaPresse