Milan-Monza in tv, su che canale vedere il Trofeo Berlusconi? Programma, orario e streaming

Martedì 8 agosto, alle 21.00, andrà in scena la 26ma edizione del Trofeo Berlusconi, la prima dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi dello scorso 12 giugno. Milan e Monza si sfideranno per ricordare l’ex Presidente del Consiglio che nell’arco della sua vita è stato proprietario di entrambe le squadre, le quali nel corso della gestione dell’imprenditore hanno vissuto il miglior momento della loro storia.

Il Milan si presenta a quest’appuntamento dopo l’esperienza a stelle e strisce del Soccer Champions Tour: negli Stati Uniti, i tifosi rossoneri hanno avuto modo di ammirare per la prima volta i tanti nuovi acquisti, a cui va dato tempo per inserirsi a pieno del meccanismo di gioco del Diavolo. Con l’ultimo arrivo di Yunus Musah, la rosa del Milan è praticamente al completo, e a meno di due settimane dall’esordio ufficiale con il Bologna l’attesa per vedere in campo la squadra rossonera è alle stelle.

Anche il Monza ha voglia di stupire in questa stagione: dopo l’ottima prima stagione assoluta in Serie A, conclusa con l’11mo posto finale, i brianzoli ambiscono a entrare nella parte sinistra della classifica. La dirigenza dei biancorossi è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino, il quale ha già accolto due innesti decisamente importanti per il club come Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio.

La sfida tra Milan e Monza, programmata per le 21.00 di domani all’U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in tv su Canale 5, mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity.

CALENDARIO MILAN-MONZA DOMANI

Martedì 8 agosto:

Ore 21.00 Milan-Monza – Diretta tv su Canale 5

PROGRAMMA MILAN-MONZA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Canale 5.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

Foto: Lapresse