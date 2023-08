Milan-Barcellona domani, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Si chiude la tournèe americana anche per il Milan. I rossoneri, infatti, saranno in campo nel cuore della notte italiana per una attesissima amichevole contro il Barcellona. La sfida, la terza della pre-stagione della squadra allenata da mister Stefano Pioli, si disputerà alle ore 05.00 italiane (le ore 21.00 locali) nell’avveniristico Allegiant Stadium di Las Vegas in Nevada.

Dopo la sconfitta subita in rimonta per 2-3 contro il Real Madrid e quella ai calci di rigore contro la Juventus (dopo il 2-2 dei 90 minuti di gioco) il Milan cerca di invertire la tendenza contro i blaugrana allenati da mister Xavi. I catalani, reduci da una netta affermazione negli States contro le Merengues, saranno una rivale davvero importante per i rossoneri che sono alla ricerca della migliore condizione.

L’estate milanista sta vedendo grandi novità fuori e dentro il campo a livello di calciomercato e il lavoro di Stefano Pioli dovrà fare combaciare una condizione fisica di livello a una nuova amalgama tutta da creare. Con un centrocampo completamente rinnovato, e un reparto offensivo con tanti nuovi tasselli, si annuncia una stagione da “dentro o fuori” per il “Diavolo”.

L’amichevole tra Milan e Barcellona sarà visibile in streaming su DAZN. In tv si potrà seguire su Sky sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202). In streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO MILAN-BARCELLONA

Ore 05.00 Milan-Barcellona

PROGRAMMA MILAN-BARCELLONA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Foto: LaPresse