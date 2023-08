Massimo Stano: “Mi focalizzo sulla 20 km: punto all’oro, gara tattica con umidità”

Massimo Stano sarà uno dei grandi protagonisti ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Quella odierna è una giornata di vigilia per il Campione Olimpico della 20 km di marcia, che domani (sabato 19 agosto, ore 08.50) prenderà parte alla gara d’apertura della rassegna iridata. Sarà proprio l’appuntamento del tacco e punta sulla distanza a cinque cerchi a fare alzare il sipario sull’evento a Budapest e l’azzurro vuole sognare in grande. Sarà il primo di due impegni nella capitale ungherese, visto che disputerà anche la 35 km di marcia, distanza non olimpica su cui sarà chiamato a difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno.

Massimo Stano è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia presso Casa Italia al Ludwig Museum della capitale ungherese: “A parte il viaggio ‘comodo’ durato 13 ore e poi la sveglia di oggi per l’antidoping con 4 ore di sonno sto bene“. Il pugliese ha esordito con ironia, alludendo al volo cancellato nel pomeriggio di ieri a Monaco di Baviera che ha comportato un lungo ritardo nell’arrivo della squadra azzurra.

Il Campione Olimpico ha proseguito: “Mi sento meglio rispetto agli anni passati, mi sono allenato meglio, anche se finora ho raccolto poco in questa stagione, ma questo è l’evento più importante e qui ho due chance. Mi focalizzo molto sulla ‘venti’ che è la distanza olimpica, un po’ più difficile tra le due, perché la concorrenza è alta. Punto sicuramente all’oro”.

L’azzurro ha anche individuato un possibile piano di gara: “Mi aspetto una 20 km tattica, vista l’umidità che ho trovato stamani, e potrebbe andar bene in vista della 35 km ma sicuramente non mi risparmierò perché la ‘venti’ è più importante. Quest’anno c’è un livello altissimo, i più temibili sono i giapponesi, ma non solo, e in tanti possono arrivare al primo posto come al quindicesimo”.

