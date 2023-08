LIVE Universiadi 2023, 1° agosto in DIRETTA: tutti gli azzurri avanti nel nuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.28: NUOTO – In campo maschile Conte Bonin, Izzo, Franceschi e Carraro hanno vinto la seconda batteria con il tempo di 3’16″79 e nel pomeriggio saranno al via in corsia 5 nella finale

8.26: NUOTO – L’Italia con Gastaldi, Biagioli, D’Innocenzo e Cesarano ha vinto la prima batteria della 4×100 stile libero donne ed è in finale con il tempo di 3’40″45, miglior crono in batteria

8.24: NUOTO – In semifinale nei 50 farfalla uomini anche Lorenzo Gargani che ha vinto la sua batteria con 23″44 e Cristiano Ferrara, quarto nella stessa batteria con 23″83. ferrara sarà in corsia 6 nella prima semifinale, Gargani in corsia 4 nella seconda

8.22: NUOTO – Federica Toma, seconda nella sua batteria con 2’13″54 e Francesca Pasquino con 2’14″45, terza nella sua batteria, sono qualificate per le semifinali dei 200 dorso

8.19: NUOTO – Ludovico Blu Art Viberti con il secondo tempo dell’ultima batteria, 1’01″20 e Alessandro Pinzuti, con il temo tempo dell’ultima batteria, 1’01″42 sono qualificati per le semifinali dei 100 rana. Pinzuti sarà in corsia 6 nella prima e Viberti sarà in corsia 6 nella seconda

8.18: PALLANUOTO – Italia-Georgia 10-6 dopo il terzo quarto

8.17: NUOTO – Francesca Fresia con il tempo di 4’49″08 e Anna Pirovano con 4’49″73 sono qualificate per la finale dei 400 misti con quinto e sesto crono

8.14: NUOTO – Michele Lamberti, terzo nella sua batteria con 54″67 e Simone Stefanì, primo nella sua batteria con 54″70, sono in semifinale nei 100 dorso. Stefanì sarà in corsia 5 nella prima semifinale, Lamberti in corsia 5 nella seconda semifinale

8.12: NUOTO – Viola Scotto di Carlo e Sonia Laquintana saranno nella seconda semifinale dei 50 farfalla donne

8.10: NUOTO – Mattia Lamberti e Davide Marchello sono in finale dei 400 stile libero con il secondo e quarto tempo delle batterie

8.08: NUOTO – Tutti gli azzurri del nuoto hanno superato il primo turno, andiamo con il riepilogo delle gare della notte

8.04: PALLANUOTO – Italia-Georgia 7-3 all’intervallo lungo

8.05: E’ il giorno di nuoto e atletica alle Universiadi di Chengdu. Entrano in scena le discipline regine della manifestazione con tanti azzurri a caccia del podio.

