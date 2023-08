VIDEO Matteo Berrettini, il grave infortunio e le agghiaccianti urla di dolore agli US Open

Non c’è davvero pace per Matteo Berrettini, un grande campione la cui carriera sta venendo duramente condizionata dai problemi fisici. Ora il romano dovrà fare i conti con un nuovo (probabile) lungo stop a seguito dell’infortunio maturato agli US Open nel corso del 2° turno contro il francese Arthur Rinderknech. Sul punteggio di 4-6, 3-5, 40-A in favore del transalpino, l’azzurro ha messo male la caviglia destra nel tentativo di recupero su un diritto lungolinea dell’avversario. L’italiano si è subito accasciato a terra, rimanendo immobile una ventina di secondi. Successivamente ha messo un lancinante grido di dolore.

Berrettini è stato poi riportato a braccia dal fisioterapista in panchina, riuscendo comunque ad appoggiare molto lentamente il piede a terra. Dopo essersi tolto a fatica la scarpa ed il calzino, a seguito di un rapido consulto con lo specialista è arriva l’inevitabile decisione di ritirarsi, perché la caviglia era già gonfia. Il finalista di Wimbledon 2021 è stato portato fuori dal campo su una sedia a rotelle, mettendosi disperato le mani nei capelli.

He retired after being down a set and a break and left the court in a wheelchair #usopen pic.twitter.com/a5tPNcnmbf — Poopoo (@heythereokayyas) August 31, 2023

Berrettini non stava giocando bene, di fatto era molto vicino a ritrovarsi sotto per 2 set a 0. Ma per un giocatore del suo talento, seppur non in fiducia per i risultati dell’ultimo periodo, la partita era tutt’altro che conclusa. Ora questa nuova, pesantissima zavorra che proprio non ci voleva. Nelle prossime ore si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso per valutare l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero. Appare quasi certo a questo punto il forfait del classe 1996 per le imminenti sfide di Coppa Davis che l’Italia giocherà a Bologna dal 12 al 17 settembre.