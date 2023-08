Sonego-Murray oggi 8 agosto, ATP Toronto 2023: orario, programma, tv, streaming

Seconda giornata di tabellone principale del Canadian Open in quel di Toronto. È iniziata infatti la stagione estiva sul cemento americano con questo primo Masters 1000 sul duro da Miami. In campo dopo Musetti, Berrettini e Arnaldi ci va Lorenzo Sonego che affronterà in un debutto particolarmente complicato Andy Murray.

L’unico precedente tra i due giocatori è quello di quest’anno in quel di Doha, vinto dal britannico in tre set (4-6 6-1 7-6), cancellando ben tre match point al torinese. Lo scozzese cerca il riscatto dopo essersi fermato al secondo turno di Wimbledon contro Tsitsipas, mentre l’azzurro esordisce sul cemento dopo la semifinale raggiunta in quel di Umago.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sonego-Murray, primo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

CALENDARIO ATP TORONTO 2023 OGGI

Martedì 8 agosto

Ore 18.30, Campo Centrale: Lorenzo Sonego (Italia) vs Andy Murray (Gran Bretagna)

SONEGO-MURRAY: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Foto: Lapresse