Juventus-Real Madrid domani, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Si chiude la tournèe americana anche per la Juventus. I bianconeri, infatti, saranno impegnati nel loro secondo appuntamento negli Stati Uniti di questa pre-stagione e saranno in campo per un test di altissimo livello. Alle ore 01.30 italiane (le ore 19.30 locali) la squadra di mister Max Allegri giocherà contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La super-sfida si disputerà al Camping World Stadium di Orlando e rappresenterà l’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour 2023 per Danilo, Chiesa e compagni. Dopo la cancellazione dell’amichevole contro il Barcellona (per il virus che ha colpito i catalani) ed il 2-2 contro il Milan (con successo poi ai calci di rigore) arriva il secondo impegno della trasferta al di là dell’Oceano.

La Juventus cercherà di affinare la propria condizione atletica e cercherà di lavorare in campo in vista dell’esordio della Serie A che avverrà nel weekend del 19-20 agosto. Dall’altra parte vedremo in azione i Blancos, reduci dalla vittoria in rimonta per 3-2 contro il Milan e lo sfortunato ko contro il Barcellona nel quale hanno colpito ben 4 legni.

L’amichevole tra Juventus e Real Madrid sarà visibile in streaming su DAZN. In tv si potrà seguire su Sky sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202). In streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO JUVENTUS-REAL MADRID

Ore 01.30 Juventus – Real Madrid

PROGRAMMA JUVENTUS-REAL MADRID : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Foto: LaPresse