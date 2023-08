Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati: tabellone durissimo tra brutti ricordi e lo spauracchio Djokovic

Nemmeno il tempo di godersi il successo nel National Bank Open di Toronto, che è già l’ora di proiettarsi verso il Western & Southern Open, ovvero il Masters 1000 di Cincinnati, per Jannik Sinner, che in questa tappa dell’ATP Tour in Nord America è atteso da un tabellone davvero ostico.

Tutto ciò a dispetto del fatto che Sinner in Ohio sia la testa di serie numero 8 del tabellone, e dunque, trattandosi di un torneo a 56 giocatori, è l’ultimo dei tennisti che hanno diritto ad un bye all’esordio, potendo entrare in gioco direttamente al secondo turno.

Match che si preannuncia subito probante per l’azzurro, che ai sedicesimi incontrerà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il qualificato serbo Dusan Lajovic. Nel caso in cui dovesse essere il sudamericano a prevalere, i precedenti sarebbero sul 2-2, con Sinner costretto al ritiro a Miami 2022 e battuto quest’anno a Roma.

Seguendo il seeding, anche se quanto visto a Toronto induce a dire che non è detto che le teste di serie siano sempre favorite, agli ottavi l’incrocio potrebbe essere contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, mentre ai quarti in rotta di collisione c’è il serbo Novak Djokovic, giustiziere di Sinner a Wimbledon.

In caso di ennesimo approdo in semifinale in un torneo di categoria Masters 1000 in stagione, Jannik Sinner potrebbe poi trovare sulla sua strada il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone, finito nella parte bassa del main draw, oppure il danese Holger Rune, testa di serie numero 6.

Tutto farebbe pensare ad una nuova sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone e del mondo, in caso di ingresso in finale dell’azzurro, ma l’iberico potrebbe trovarsi ad affrontare nei turni precedenti avversari del calibro del norvegese Casper Ruud prima, e del greco Stefanos Tsitsipas o del russo Andrey Rublev poi.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2023

(1) Alcaraz bye

(WC) Isner vs (Q) Thompson

Humbert vs (Q) Fils

Kecmanovic vs (14) Paul

(10) Tiafoe b. Griekspoor 6-4 6-7 (7) 6-4

(WC) Nakashima vs (WC) Wawrinka

Harris vs (Q) Purcell

(5) Ruud bye

(4) Tsitsipas bye

Shelton b. Eubanks 5-7 6-4 6-4

Hurkacz vs (Q) Kokkinakis

Korda vs (15) Coric

(11) Khachanov vs Murray

Safiullin vs Jarry

Ruusuvuori vs (Q) Moutet

(7) Rublev bye

(6) Rune bye

(WC) McDonald vs Hanfmann

Mannarino b. Gasquet 6-4 6-3

Berrettini vs (12) Auger-Aliassime

(16) Zverev vs Dimitrov

Nishioka b. Barrere 6-4 7-5

Evans vs Musetti

(3) Medvedev bye

(8) Sinner bye

F. Cerundolo vs (Q) Lajovic

Sonego vs (Q) Shevchenko

Lehecka vs (9) Fritz

(13) Norrie vs Monfils

De Minaur vs Wolf

Davidovich Fokina vs Etcheverry

(2) Djokovic bye

