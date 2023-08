Italia-Romania, Test Match rugby 2023: programma, orario, tv, streaming

Torna in campo questo weekend l’Italia del rugby e lo fa affrontando la Romania a San Benedetto del Tronto. Dopo le due sconfitte contro Scozia e Irlanda, per gli azzurri di Kieran Crowley l’occasione di trovare il primo successo del 2023 e continuare la preparazione in vista della Coppa del Mondo di settembre in Francia.

Italia che dovrà fare a meno di Tommaso Menoncello, il cui infortunio subito contro l’Irlanda lo esclude dalla lista che andrà ai Mondiali. In forte dubbio per sabato anche Marco Riccioni, Stephen Varney e Paolo Odogwu, usciti non al meglio dall’Aviva Stadium.

Quella contro la Romania è una partita importante, perché al di là dei proclami della vigilia, l’obiettivo iridato dell’Italia rimane vincere le prime due partite contro Namibia e Uruguay, formazioni la cui qualità può essere comparata con quella della Romania. Insomma, quello di San Benedetto del Tronto è il “vero” test mondiale per Lamaro e compagni. Per chi non vive di illusioni.

La partita tra Italia e Romania è in programma sabato 19 agosto alle ore 18.30 allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e il match sarà trasmesso in diretta tv su TV8 e sul satellite su Sky Sport Summer, mentre sarà visibile in diretta streaming su SkyGo e NowTv.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA, RUGBY

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Italia-Romania – Diretta tv su TV8 in chiaro e Sky Sport Summer

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Summer

Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Foto: Federugby via Getty Images