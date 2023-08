Italia-Romania, Europei volley femminile 2023: programma, orario, tv, streaming

Prenderà il via domani, martedì 15 agosto, il Campionato Europeo di volley femminile 2023. Subito protagonista la Nazionale Italiana che, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, partirà nella difesa del titolo conquistato due anni sfidando la Romania nel primo match valido per la fase a gironi.

Un impegno indubbiamente alla portata delle azzurre, che vorranno partire subito con il piede giusto anche per mettersi alle spalle le polemiche che hanno accompagnato i giorni di avvicinamento alla manifestazione. Dall’altra parte della rete l’Italia si troverà una squadra giovanissima con qualche conoscenza del nostro campionato come Adalina Ungureanu. Sarà interessante vedere le scelte del CT Davide Mazzanti, in un match che potrebbe dare spazio anche per qualche esperimento.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio e tutte le informazioni per seguire in diretta Italia-Romania, match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv. Noi di OA Sport non faremo mancare la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 15 agosto

Ore 20.00 Italia vs Romania – Diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Summer

ITALIA-ROMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB