In che fascia è la Roma per il sorteggio di Europa League? Le possibili avversarie e chi evitano i giallorossi

Le coppe europee sono ormai dietro l’angolo e anche l’Europa League non è da meno. La seconda competizione continentale per club è pronta per il via e vedrà la Finale dell’edizione 2023-2024 all’Aviva Stadium di Dublino e le squadre di casa nostra ai nastri di partenza saranno due: Atalanta e Roma.

I giallorossi, tra l’altro, cercheranno di rifarsi dopo la sconfitta ai calci di rigore nell’ultimo atto contro il Siviglia. Un percorso che non sarà semplice, vista la lunghezza della Europa League e il livello delle rivali, ma che inizierà dalla prima fascia dei sorteggi di Nyon (Svizzera). La Roma, infatti, sarà inserita tra le teste di serie della competizione.

In questo modo si eviteranno avversarie davvero complicate nella fase a gironi. Primo fra tutti il Liverpool di Jurgen Klopp, quinto lo scorso anno in Premier League, ma anche il West Ham, vincitrice dell’ultima Conference. Al momento la prima fascia è composta da Villarreal, Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona.

Molto poi dipenderà da come si svilupperanno i playoff per l’accesso all’Europa League. Al momento sono sicure della seconda fascia Rennes e Betis Siviglia, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi è in terza fascia e rappresenterebbe una mina vagante da evitare. Quarta fascia che vede invece protagoniste Friburgo e Tolosa.

Foto: LaPresse