Il tabellone di Jannik Sinner agli US Open 2023: esordio contro Hanfmann, percorso durissimo a New York

Un percorso durissimo. Se a Wimbledon la fortuna era stata dalla parte di Jannik Sinner in fatto di tabellone, lo stesso non si può dire per gli US Open. Nell’ultimo Slam della stagione, il tennista nostrano è chiamato a superarsi, considerati i giocatori contro cui potrebbe incrociarsi.

Nel primo turno ci sarà per Jannik l’insidia tedesca Yannick Hanfmann. Non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto sarà da tenere in debito conto, specie perché Sinner spesso fatica a esprimersi quando gioca contro avversari che non conosce così tanto. Il teutonico, protagonista di una stagione molto positiva, è un avversario da prendere con le molle, ben dotato al servizio e nei colpi al rimbalzo, specie sul lato del rovescio.

Al secondo turno ci potrebbe essere un derby, ovvero la sfida contro Lorenzo Sonego, che all’esordio giocherà contro il qualificato americano Nicolas Moreno de Alboran. Qualora ci dovesse essere il torinese, il classe 2001 del Bel Paese potrà partire dall’idea di aver sempre battuto il connazionale negli scontri diretti nel massimo circuito internazionale.

Nel terzo turno l’asticella potrebbe ulteriormente salire, specialmente se dall’altro lato del campo ci dovesse essere lo svizzero Stan Wawrinka. Una partita ricca di significati, visto che nel 2019 Sinner disputò il suo primo incontro in questo Slam, affrontando l’elvetico e venendo sconfitto in quattro set. Ne è passata di acqua sotto i ponti e il bilancio ora è di 3-2 nello storico in favore del nostro portacolori, con i successi di quest’anno ottenuti a Rotterdam e a Indian Wells.

Negli ottavi di finale vi potrebbe essere uno scoglio particolarmente duro, ovvero il tedesco Alexander Zverev. Il nativo di Amburgo si sta ritrovando dopo il bruttissimo infortunio del 2022 nella semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Rafa Nadal. Il penultimo atto raggiunto nel 1000 a Cincinnati conferma che Sascha sia sulla strada giusta. Da questo punto di vista, Jannik parte da un 1-3 nei precedenti, avendo vinto un solo match e parliamo del 2020 sempre sulla terra rossa a Parigi, mentre nel 2021 perse proprio agli ottavi a New York contro il teutonico.

Nei quarti di finale ci potrebbe essere l’occasione di rifarsi contro Carlos Alcaraz (n.1 del mondo), che lo sconfisse nel 2022 in una partita incredibile durata quasi cinque ore, sempre a livello di quarti. Un match-point non sfruttato che grida vendetta, vedremo se ci sarà modo per far pagare allo spagnolo il conto stavolta. In semifinale e finale, poi, i nomi sono quelli di Daniil Medvedev e Novak Djokovic contro cui il tennista nostrano non ha mai vinto negli scontri diretti. Sarà questa la volta buona? Lo scopriremo.

TABELLONE JANNIK SINNER US OPEN 2023

Primo turno – Hanfmann

Secondo turno – Sonego/Moreno de Alboran (Qualificato)

Terzo turno – Etcheverry/Nishioka/Wawrinka

Ottavi di finale – Zverev/Dimitrov/Murray

Quarti di finale – Alcaraz/Norrie/Evans/Griekspoor

Semifinale – Medvedev/Rublev/Coric/Hurkacz/Berrettini

Finale – Djokovic/Ruud/Rune/Tsitsipas

Foto: LaPresse