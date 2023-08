Il Napoli perde Zielinski? Le sirene arabe, le cifre dell’affare e il nuovo stipendio

Prima le sirene della Lazio e di Maurizio Sarri, ora quelle dall’Arabia Saudita. Il futuro a Napoli di Piotr Zielinski rimane incerto.

Una situazione originata soprattutto dal contratto in scadenza nel 2024 con un accordo sul rinnovo che tarda ad arrivare.

Così prima ci ha provato la società di Claudio Lotito, a caccia di un erede di Sergej Milinkovic-Savic, poi è stato trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis con stipendio ridotto rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro annui percepiti dal polacco.

Un’intesa, però, non ancora ratificata e allora si è creato lo spazio per il rilancio da parte dell’Al-Ahli: ingaggio da 12 milioni di euro annui al giocatore e offerta da 20 milioni di euro per il club campano.

La proposta potrebbe far vacillare Zielinski, sempre convinto di restare in Campania, ma non più sicuro di essere di nuovo centrale nel nuovo corso tecnico azzurro.

E allora l’Al-Ahli potrebbe rappresentare una soluzione per tutti.

Foto: LaPresse