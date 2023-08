Rugby, slitta l’annuncio dei convocati dell’Italia per i Mondiali in Francia

L’appuntamento è di quelli importanti, ovvero i Mondiali in Francia dall’8 settembre al 20 ottobre. La Nazionale italiana di rugby spera di arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento iridato, ma è notizia di oggi (fonte: ANSA), lo slittamento di una decina di giorni dell’annuncio dei 33 convocati della selezione del Bel Paese.

Il 22 agosto, dunque, sarà reso noto l’elenco. L’ha comunicato proprio la Federazione Italiana Rugby, precisando che domani, invece, verranno ufficializzati i nomi degli atleti scelti dal CT Kieran Crowley per il test match di preparazione contro la Romania di sabato 19 agosto allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto.

Un ritardo causato dalla necessità del tecnico e del suo staff di valutare la situazione dei giocatori che si sono infortunati sabato scorso nella sfida di Dublino contro l’Irlanda. Un bollettino medico, a tal proposito, è stato diffuso, relativamente alle condizioni di chi è uscito piuttosto acciaccato. Marco Riccioni, ad esempio, ha riportato una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro, mentre Stephen Varney un trauma contusivo alla spalla sinistra.

Le condizioni dei due giocatori saranno rivalutate nei prossimi giorni in modo da capire l’evoluzione della causa che ha portato allo stop e i tempi di recupero. Per quanto riguarda Tommaso Menoncello, in meta contro gli irlandesi e uscito in lacrime al 75′, si parla di trauma indiretto della spalla sinistra, la cui entità sarà chiarita nelle prossime ore. Niente di grave, invece, per Paolo Odogwu e Manuel Zuliani, anche loro sostituiti nel corso del confronto.

Foto: LPS