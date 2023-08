Larissa Iapichino è la migliore italiana nei ranking mondiali: insidia la vetta, ai Mondiali per l’impresa

Larissa Iapichino sarà una delle italiane più attese ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. L’azzurra ha infatti vinto tre gare consecutive di salto in lungo in Diamond League e in inverno si era messa al collo la medaglia d’argento agli Europei Indoor. La toscana si è mantenuta su un livello costante di altissima qualità e le misure sono state encomiabili, con due mirabili acuti: il 6.97 in sala (nuovo record italiano al coperto) e il 6.95 all’aperto. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha dimostrato una grande grinta a Montecarlo, riuscendo a vincere all’ultimo assalto contro avversarie di grandissimo spessore. La nostra portacolori sarà una delle grandi favorite per la conquista delle medaglie nella rassegna iridata e ha tutte le carte in regola per firmare il colpaccio.

Larissa Iapichino non si presenterà da outsider, ma addirittura da numero 2 del ranking mondiale. Questa è la posizione che la 21enne occupa nella graduatoria stilata da World Athletics, con all’attivo 1.344 punti. Nel computo figurano le tre vittorie in Diamond League (6.95 a Monaco, 6.79 al Golden Gala di Firenze, 6.69 a Stoccolma), l’affermazione agli Europei Under 23 (6.93 a Espoo) e il secondo posto agli Europei Indoor (6.97 a Istanbul). L’azzurra è preceduta soltanto dalla serba Ivana Vuleta con 1.361 punti e a sue volta si lascia alle spalle le statunitensi Quanesha Burks (1.327) e Tara Davis-Woodhall (1.326), oltre alla tedesca Malaika Mihambo (1.313 per la Campionessa Olimpica e del Mondo, che sarà assente a Budapest a causa di un infortunio).

Tra le pretendenti al podio ci saranno anche la britannica Jazmin Sawyers, la nigeriana Ese Brume, la serba Milica Gardasevic, la giamaicana Ackelia Smith (detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale con 7.08, Agate De Sousa da Saò Tomè & Principe (7.03), la giapponese Sumire Hata (6.97) e la rumena Alina Rotaru (6.96). Larissa Iapichino occupa il settimo posto nella lista delle migliori prestazioni mondiali stagionali ed è la migliore italiana nei ranking con il suo secondo posto. Massimo Stano è primo nella graduatoria della 35 km in qualità di Campione del Mondo, ma la specialità non è olimpica a differenza del salto in lungo.

Foto: Grana/FIDAL