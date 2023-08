Giro di Polonia 2023, Van den Berg vince la quinta tappa in volata. Scaroni il migliore degli italiani in top10

Arrivo in volata che ha visto trionfare Marijn Van den Berg al termine della quinta tappa del Giro di Polonia 2023. Il corridore olandese della EF Education-EasyPost, al terzo successo personale della stagione, si è imposto sul traguardo in leggera salita di Bielsko-Biala dopo una frazione abbastanza impegnativa di quasi 199 km con partenza a Pszczyna.

Il 24enne neerlandese è riuscito a bruciare allo sprint la maglia gialla Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e João Almeida (UAE Team Emirates), facendo il vuoto negli ultimi metri e anticipando tutti. In precedenza, a 300 metri dalla conclusione, si era verificata una caduta in gruppo di cinque atleti tra cui l’irlandese Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla) ed il belga Ilan Van Wilder (Soudal – Quick Step).

Buon piazzamento (9°) per il migliore degli azzurri Christian Scaroni, che approda inoltre nella top10 della classifica generale. In vista della cronometro decisiva di domani, lo sloveno Mohoric è leader con un vantaggio di 12″ sul portoghese Almeida e 18″ sul polacco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Quinta piazza a 26″ dalla vetta per l’italiano Samuele Battistella (Astana Qazaqstan).

Foto: Lapresse