A che ora Ganna e Milan domani nell’inseguimento a squadre ai Mondiali? Programma, dove vederli in tv e streaming

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, perché domani andrà in scena la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2023 di ciclismo su pista a Glasgow. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata del quartetto campione olimpico in carica che dovrà lanciare un segnale importante al resto della concorrenza già in qualificazione.

Filippo Ganna, Jonathan Milan e compagni (la composizione del team non è stata ancora ufficializzata) apriranno di fatto il programma della manifestazione in mattinata con le batterie dell’inseguimento maschile a squadre per cercare di accedere alle semifinali e restare in corsa per la medaglia d’oro. Le fasi successive del torneo si disputeranno poi venerdì 4 (primo turno, semifinali) e sabato 5 agosto (finali).

Le qualificazioni maschili dei quartetti saranno visibili solamente in diretta streaming su eurosport.it e discovery+, mentre la sessione pomeridiana e serale verrà trasmessa anche in diretta tv su Eurosport e Rai Sport HD. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023

Giovedì 3 agosto

Ore 10.30 Qualificazioni inseguimento a squadre maschile (Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon, Manlio Moro)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta live testuale: OA Sport.

