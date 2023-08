Giro di Germania 2023: Gregor Mühlberger anticipa il gruppo, Van Wilder ancora leader

Finale scoppiettante per la terza (seconda in linea) tappa del Giro di Germania 2023. Tanti saliscendi ed arrivo in vetta a Winterberg, località nota per gli sport invernali (slittino, bob e skeleton). A trionfare è il campione austriaco Gregor Mühlberger che riesce con un colpo da finisseur ad anticipare il gruppo.

Terza vittoria stagionale per l’uomo della Movistar che sembra aver trovato una seconda giovinezza (non vinceva infatti dal 2023), la prima con la maglia di campione nazionale sulle spalle.

A completare la festa per la compagine iberica c’è la seconda posizione di Alex Aranburu, staccato di 10”, a regolare il gruppo dei migliori. Terzo Kevin Vermaerke (Team dsm – firmenich).

Resta leader della classifica generale il belga Ilan Van Wilder (Soudal – Quick Step), oggi quinto, che guida con 11” di margine sull’altro austriaco Felix Großschartner.

By Chabe01 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link