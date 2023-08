Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli insegue il bis ai Mondiali. Super sfida con Nikolova e compagne a Valencia

Sofia Raffaeli si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nella passata stagione e tra pochi giorni sarà chiamata a difendere il titolo iridato sul giro completo. La ribattezzata Formica Atomica sarà infatti una delle grandi stelle dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto.

La fuoriclasse marchigiana, che in questa stagione ha già conquistato la Coppa del Mondo all-around ed è stata seconda agli Europei, punta a replicare in questa kermesse che lancia la lunga volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024, a cui l’azzurra è già qualificata in virtù del trionfo dell’anno scorso.

La 19enne di Chiaravelle, che lo scorso anno illuminò Sofia vincendo anche tre titoli di specialità sui quattro a disposizione (cerchio, palla, nastro), sarà chiamata a confezionare una prova concreta, solida e di enorme impatto tecnico se vorrà confermarsi sul trono del Pianeta. La concorrenza sarà infatti enorme, a cominciare dalla tedesca Darja Varfolomeev e dalla bulgara Stiliana Nikolova, che dodici mesi fa arrivarono alle sue spalle.

Questa volta, però, sarà della partita anche l’altra fuoriclasse bulgara Boryan Kaleyn, tra le pretendenti al podio insieme all’israeliana Daria Atamanov, Campionessa d’Europa nel 2022. Da seguire con grande attenzione anche la slovena Ekaterina Vedeneeva e l’ucraina Viktoriia Onopriienko, mentre Milena Baldassarri andrà a caccia di uno dei 14 pass a disposizione.

Foto: Pier Colombo