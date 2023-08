Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: i pass olimpici disponibili nella gara a squadre. L’Italia insegue la qualificazione

I Mondiali 2023 di ginnastica ritmica andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto. La rassegna iridata è l’appuntamento più importante della stagione e prevede la partecipazione di 24 squadre e 88 individualiste, ma soprattutto metterà in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Per quanto riguarda le squadre, sono a disposizione cinque tagliandi per i Giochi del prossimo anno. Saranno conquistati dalle migliori cinque formazioni nel concorso generale, escludendo però Bulgaria, Israele e Spagna, che avevano raggiunto l’obiettivo salendo sul podio dell’all-around nella passata edizione della kermesse. L’Italia sta inseguendo la qualificazione alla prossima rassegna a cinque cerchi e questa volta le Farfalle non possono fallire: missione ampiamente alla portata di Alessia Marelli e compagne, reduci dalla vittoria in Coppa del Mondo a Milano.

Sul fronte delle individualiste, invece, verranno messi in palio 14 posti attraverso il concorso generale. Sofia Raffaeli ha già fatto festa lo scorso anno quando si è laureata Campionessa del Mondo sul giro completo, portando a casa di conseguenza il pass olimpico al pari delle altre due medaglie (la tedesca Darja Verfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova). Milena Baldassarri proverà a portare a casa il secondo pass per l’Italia (i tagliandi, compreso quello guadagnato da Raffaeli, non sono nominali, ma vengono assegnati alla Nazione e poi spetterà al commissario tecnico decidere chi convocare per le Olimpiadi).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi