Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli bagna i Mondiali con due argenti di specialità. Varfolomeev insuperabile

Sofia Raffaeli ha incominciato con due medaglie d’argento la propria avventura ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. La Campionessa del Mondo all-around ha conquistato un doppio secondo posto nelle Finali di Specialità andate in scena sulla pedana di Valencia (Spagna), venendo battuta in entrambi i casi dalla tedesca Darja Varfolomeev.

La fuoriclasse marchigiana ha aperto le danze con un esercizio degno di nota al cerchio, eseguito sulle note di “Psyco”, dove è stata premiata con il punteggio complessivo di 35.250 (18.300 il D Score, 8.400 di esecuzione, 8.550 per la parte artistica). Successivamente la 19enne si è esibita alla palla, offrendo una magica prestazione sulle note de “Il Mondo”, ed è stata valutata in 35.200 (18.200 la nota di partenza, 8.450 l’E Score, 8.550 per il pannello artistico).

L’allieva di Julieta Cantaluppi si è però dovuta arrendere alla caratura di Varfolomeev, che lo scorso anno sconfisse nel concorso generale individuale. La teutonica ha timbrato 35.800 alla palla (18.900 il D Score) e 35.750 con il cerchio (18.900). Nei fatti ha vinto grazie a delle difficoltà più pronunciate rispetto all’azzurra. Sofia Raffaeli ha conquistato la nona e la decima medaglia iridata della carriera, anche se è scesa di un gradino rispetto allo scorso anno quando si impose proprio in queste specialità.

Ricordiamo che questi atti conclusivi non sono previsti alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around. Sofia Raffaeli è in testa alla classifica delle qualifiche del concorso generale e domani si tornerà in pedana per nastro e clavette. Le medaglie di bronzo odierne sono finite al collo dell’ungherese Fanni Pigniczki (34.050 al cerchio) e della bulgara Stiliana Nikolova (35.150 alla palla).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi