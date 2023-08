Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: le Farfalle e Sofia Raffaeli a caccia dell’impresa

L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto. La direzione tecnica federale ha diramato le convocazioni per la rassegna iridata e non ci sono sorprese rispetto alle nomine attese alla vigilia dell’evento più importante dell’intera stagione. Il gruppo delle Farfalle potrà fare affidamento sulla capitana Alessia Maurelli, che sarà affiancata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo.

Le ragazze di Emanuela Maccarani, che sarà coadiuvata dalle assistenti Olga Tishina e Federica Bagnera, hanno avuto diverse difficoltà nella prima parte di stagione, a causa delle note vicende extra-sportive e di alcuni problemi fisici, ma poche settimane fa hanno dominato l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Milano e sembrano essere in forma eccellente. Le azzurre inseguono il risultato di lusso dopo che nella passata edizione sono rimaste giù dal podio nel concorso generale e devono anche conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia un grande confronto con Bulgaria, Spagna, Israele, Giappone, Ucraina.

Sul fronte delle individualiste, invece, riflettori puntati su Sofia Raffaeli. La Campionessa del Mondo all-around proverà a difendere il titolo iridato sul giro completo. La fuoriclasse marchigiana, che quest’anno ha vinto la Coppa del Mondo, dovrà fare i conti con una concorrenza di lusso guidata dalle bulgare. La ribattezzata Formica Atomica sarà affiancata da Milena Baldassarri, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due azzurre saranno seguite dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Claudia Mancinelli.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023

GRUPPO: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo.

INDIVIDUALISTE: Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri.

Foto: Pier Colombo