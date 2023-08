Ginnastica artistica, Martina Maggio: “C’è un po’ di paura dopo l’operazione, ma il lavoro non mi spaventa”

Martina Maggio ha recentemente subito un intervento a un piede e ora è in fase di recupero. La ginnasta ha preso parte al tradizionale collegiale estivo di Riccione, durante il quale è stata ospite di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport condotta da Chiara Sani. L’azzurra ha parlato della recente operazione chirurgica e dei prossimi passi da compiere: “Ho ancora un fastidio al piede e devo stare molto attenta. È passato poco più di un mese dall’intervento, è andato bene. Ora la parte più difficile deve iniziare, sarà un percorso molto lungo e faticoso: si sa perché non è la prima volta, ho avuto talmente tanti stop che più cresci e più ti rendi conto di come gestire la situazione. Inutile dire facile, perché non sarà facile. A me piace fare quello che faccio, voglio ancora dare e starò qui ancora un po’ “.

Martina Maggio ha poi proseguito: “All’inizio mi sentivo un po’ fuori luogo ad andare in palestra perché mi alzavo e avevo già male al piede, andavo in palestra senza sapere cosa potevo fare. Voler fare e non è riuscirci è una sensazione bruttissima. Questa operazione è stata la soluzione migliore. La voglia di tornare e fare bene è quella di prima: nessuno mi ha obbligata a fare ginnastica, se sono ancora qui è perché io voglio essere qui e voglio togliermi le mie soddisfazioni. C’è un po’ di paura di non tornare quella di prima, ma se si lavora… Il 2022 è stato un anno top, ci sta un po’ di paura di non riuscire a dare quello che hai dato”.

La brianzola si è soffermata anche sulla vacanza che si è goduta prima del ritiro a Riccione: “Sono andata in Croazia con Giorgia (Villa, n.d.r.) e Manila (Esposito, n.d.r.), abbiamo fatto shopping e abbiamo speso tanti soldi perché è diventata molto cara. Ma si vive una volta, poi in vacanza non ci andiamo mai“. Di seguito il VIDEO dell’intervista completa a Martina Maggio.

VIDEO INTERVISTA MARTINA MAGGIO

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi