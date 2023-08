Ginnastica ritmica, Baldassarri conquista il pass olimpico! Sofia Raffaeli scivola al 3° posto nelle qualificazioni ai Mondiali

Sofia Raffaeli è scivolata indietro in classifica nella seconda parte delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana si era issata al comando a metà del turno preliminare nella serata di ieri, ma oggi non è stata impeccabile sulla pedana di Valencia (Spagna) e ha concluso al terzo posto. La Campionessa del Mondo all-around è infatti incappata in una perdita di attrezzo alle clavette, dove non è riuscita ad andare oltre il punteggio di 30.500 (15.100 per le difficoltà, 7.250 di esecuzione, 8.150 per la parte artistica).

La ribattezzata Formica Atomica è stata più concreta al nastro, dove è stata valutata con un buon 31.700 (15.400 il D Score, 8.050 di E Score, 8.250 per la componente artistica). La 19enne ha così chiuso con il totale di 101.800 dopo che ieri aveva portato a casa 35.850 al cerchio e 34.250 alla palla (il peggior punteggio non viene tenuto in considerazione nel turno preliminare). L’allieva di Julietta Cantaluppi dà appuntamento alla finale sul giro completo in programma tra due giorni, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Sofia Raffaeli ha pagato dazio nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova, che chiude con un eccellente 104.300 (34.700 al cerchio, 35.150 alla palla, 34.450 alle clavette) e che sarà la rivale di riferimento della nostra portacolori insieme alla tedesca Darja Varfolomeev, vicecampionessa iridata che chiude al secondo posto con 102.600 (34.300 al cerchio, 35.000 alla palla, 33.300 alle clavette, 32.850 al nastro). Ricordiamo che ieri sera la tedesca aveva giganteggiato in entrambe le Finali di Specialità proprio davanti all’azzurra. Quarto posto provvisorio per la bulgara Boryana Kaleyn (101.450: 33.900+34.100+33.450+32.050), poi più staccate la slovena Ekaterina Vedeneeva (97.550: 33.350+32.600, 31.600, 31.000), la spagnola Polina Berezina (97.450: 32.900+32.100, 32.450+30.950) e l’israeliana Daria Atamanov (97.000: 31.400+32.950+31.550,32.500).

L’altra notizia lieta per l’Italia arriva da Milena Baldassarri. La romagnola ha chiuso al 15mo posto con il totale di 94.250 (oggi 30.750 con le clavette e 29.150 con il nastro) e ha così conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: la carta non è nominale, l’azzurra la consegnerà alla Federazione Italiana che deciderà poi chi inviare ai Giochi. Il Bel Paese avrà così diritto ad avere due rappresentanti nella capitale francese, visto che lo scarso anno Sofia Raffaeli aveva guadagnato il primo biglietto grazie all’apoteosi iridata. Salvo clamorosi accadimenti, saranno proprio Raffaeli e Baldassarri a indossare il body azzurro tra meno di un anno nella rassegna a cinque cerchi.

Stasera spazio alle ultime Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi). Sofia Raffaeli andrà a caccia di un’altra medaglia dopo i due argenti di ieri, avrà un’unica chance al nastro dove vanta il quarto accredito, visto che alle clavette non è riuscita a rientrare tra le migliori otto.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi