Gigi Buffon trova subito un nuovo incarico! Cosa farà in Nazionale?

Dopo solamente tre giorni dall’annuncio ufficiale del suo ritiro dal calcio giocato, Gianluigi Buffon torna in Nazionale, sotto nuove vesti: l’ex portiere ha deciso infatti di accettare l’incarico di capo delegazione della squadra azzurra proposto dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per ricoprire il ruolo rimasto vacante dopo la scomparsa di Gianluca Vialli.

“Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani”. Questo è il primo commento dell’ormai neo capo della delegazione azzurra, il quale accompagnerà il CT Roberto Mancini e tutti i membri dello staff della Nazionale a partire dal mese di settembre per i match di qualificazione a Euro 2024 a Skopje con la Macedonia del Nord (9 settembre) e con l’Ucraina al San Siro di Milano (12 settembre).

“È un grande giorno per la Nazionale italiana – dichiara così Gabriele Gravina, presidente della Federazione – perché Gigi torna a casa. Buffon è un’icona del nostro calcio e una persona speciale. La sua passione, il suo carisma e la sua professionalità saranno determinanti per scrivere una nuova pagina entusiasmante di questo straordinario racconto d’amore che è la maglia Azzurra. Sono personalmente molto soddisfatto perché riportarlo nel Club Italia, coinvolgerlo nel nostro progetto, era un mio obiettivo da diverso tempo. In lui vedo le qualità di un dirigente di alto profilo e in FIGC può iniziare il secondo tempo della sua vita nel mondo del calcio. L’augurio che gli rivolgo è di viverlo con le stesse soddisfazioni che hanno costellato la sua carriera da calciatore”.

Foto: Lapresse